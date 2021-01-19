İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölümlerde rekor

19 Ocak 2021 Salı, 19:56

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte bin 610 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi.

İngiltere’de Covid-19 aşısının ilk dozunu alan kişi sayısı, 3 milyon 857 bin 266’ya yükseldi. Hükümet, İngiltere’deki her yetişkin bireye Eylül ayına kadar en az bir doz aşı uygulanacağını açıkladı.

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