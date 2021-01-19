İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölümlerde rekor
İngiltere’de koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor.
İngiltere'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte bin 610 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi.
İngiltere’de Covid-19 aşısının ilk dozunu alan kişi sayısı, 3 milyon 857 bin 266’ya yükseldi. Hükümet, İngiltere’deki her yetişkin bireye Eylül ayına kadar en az bir doz aşı uygulanacağını açıkladı.
AYRINTILAR GELİYOR...
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'e 'gözaltı' ve 'sınırdışı' iddiası
- Akar'ın Irak ziyaretinde dikkat çekici kare
- Yoğun kar yağışı ve fırtınaya dikkat!
- Bahçeli'nin danışmanından Ayşenur Aslan'a sözlü saldırı
- Saldırıya Süleyman Soylu da refleks dedi
- Özdağ soruşturması savcısına Ülkü Ocakları'ndan tehdit
- Ayhan Bilgen'den yeni siyasi parti sinyali
- TWF Başkanı, Avrupa’ya paralel federasyon kurmuş
- Covid kapma riskini yüzde 250 artıran etken belirlendi
- Mahkemeden 'RTE faşizmi' için karar
Video Haberler
- Salvador Mundi tablosu apartman dairesinden çıktı
- Yolda yürüyen turist dehşeti yaşadı
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink mesajı
- Korkunç cinayet anı! 3 el ateş edildi
- Kalyon işçilerine bozuk ve böcekli yemek!
- Pes dedirten hırsızlık: Kardan adamı çaldılar
- Zincirleme kaza: 130 araç birbirine girdi
- Selçuk Özdağ’a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
- Oltasına martı takıldı, ne yapacağını şaşırdı
- Ekonomik krizin boyutu bu kez Adana'da görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'e 'gözaltı' ve 'sınırdışı' iddiası
- Akar'ın Irak ziyaretinde dikkat çekici kare
- Yoğun kar yağışı ve fırtınaya dikkat!
- Bahçeli'nin danışmanından Ayşenur Aslan'a sözlü saldırı
- Saldırıya Süleyman Soylu da refleks dedi
- Özdağ soruşturması savcısına Ülkü Ocakları'ndan tehdit
- Ayhan Bilgen'den yeni siyasi parti sinyali
- TWF Başkanı, Avrupa’ya paralel federasyon kurmuş
- Covid kapma riskini yüzde 250 artıran etken belirlendi
- Mahkemeden 'RTE faşizmi' için karar