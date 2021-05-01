İngiltere'de yapılan son araştırma: 'BioNTech'in tek dozu yeterli değil'
İngiltere'de yapılan son araştırmada, tek doz Pfizer/BioNTech aşısının, yeni varyantlara karşı tam koruma sağlamayabileceği belirtildi.
'The Imperial College' öncülüğünde yürütülen araştırmada Pfizer/BioNTech aşısının ilk dozunu olan sağlık çalışanlarının bağışıklığı baz alındı.
NTV'nin haberine göre çalışmada, orta şiddette ya da asemptomatik olarak hastalığı geçirenlerin, daha bulaşıcı olan İngiltere ve Güney Afrika varyantlarına karşı gelişmiş korumaya sahip olduğu anlaşıldı.
Hastalığı hiç geçirmemiş ve Pfizer aşısını tek doz olanların bağışıklık direncinin ise varyantlara karşı düşük olduğu, bu kişilerin daha fazla risk taşıdığı da belirtildi.
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