TÜSAD'dan yanıt bekleyen sorular! Bakanlık BioNTech’te süreyi niye uzattığını açıklamalı

30 Nisan 2021 Cuma, 11:54

Sağlık Bakanlığı, ‘gözlem ve araştırmalar’a dayanarak BioNtech aşısın iki dozunun uygulanması arasındaki dört haftalık süreyi altı-sekiz haftaya uzatmıştı. Sonra da ilk dozunu yaptırıp ikinci doz için randevu almış bulunanların randevularında bir değişiklik söz konusu olmadığı, altı-sekiz hafalık sürenin ikinci doz randevusu almamış olanlar için geçerli olduğunu duyurmuştu.

"HANGİ GEREKÇEYLE KARARI İPTAL ETTİĞİNİ AÇIKLAMALI"

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Onur Turan, araştırmaların BioNtech aşısının tek dozunu olduktan iki hafta sonra Covid-19’a yakalanma olasılığının ciddi oranda düştüğünü gösterdiğini belirterek şunları söyledi: Ancak en etkin koruma oranı olan yüzde 95’e ikinci doz aşı alındıktan bir hafta sonra ulaşılabiliyor. Bu durum araştırmalarla kanıtlanmışken, bakanlık iki doz arasını neden uzattığını ve sonradan hangi gerekçeyle kararı iptal ettiğini açıklamalı.

"KAFA KARIŞTIRICI BU TÜR SÖYLEMLER"

TÜSAD yöneticisi Doç. Dr. Onur Turan, toplumun bir kesiminde zaten aşıyla ilgili soru işaretleri varken, kafa karıştırıcı bu tür söylemlerden kaçınılması gerektiğini belirterek "Alınan kararlar ve uygulamalar konusunda toplumun aydınlatılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

YANIT BEKLEYEN SORULAR



Doç. Dr. Onur Turan, kafa karışıklığının giderilmesi için yanıtlanması gereken soruları sıraladı:

- Aşı temininde sıkıntı mı yaşanıyor?

- Bu ani değişikliğin sebebi nedir?

- Vücutta yeterli antikor seviyesine ulaşılmaması virüsün mutasyona uğraması riskini arttırabilir mi?