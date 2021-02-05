Instagram hikayeleri değişiyor

05 Şubat 2021 Cuma, 09:48

Daha önce rakip platformlardaki özellikleri kendi bünyesindeki uygulamalara entegre eden ve hatırı sayılır bir başarı gösteren Facebook'un yeni hedefi bir kez daha TikTok.

NTV'nin aktardığına göre, Stories (Hikayeler) özelliğinde değişikliğe gitmeye hazırlanan Instagram, TikTok’tan ilham alınan bir yeniliği test etmeye başladı.

Facebook’un bünyesinde bulunan Instagram hikayelerin yatay değil dikey olarak kaydırma ile gezilebilmesi için de çalışmalar yapıyor.

Şu an için prototip olarak test edilen özelliğin kullanıma girip girmeyeceği, girecekse ne zaman kullanıcıların beğenisine sunulacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor

INSTAGRAM’IN CEO'SUNDAN TIKTOK İTİRAFI

Instagram'ın CEO'su Adam Mosseri, geçtiğimiz günlerde TikTok ile ilgili itiraf gibi bir açıklamada bulunmuştu.

Mosseri, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’un kısa video formatı konusunda kendilerinden çok daha ileride olduğunu kabul etmeleri gerektiğini söyledi.