Instagram Reels'e 3 yeni özellik geldi
Instagram, kısa sürede en popüler özelliklerinden biri haline gelen Reels için üç özellik birden yayınladı. Yeni özellikler, hem içerik üreticilerin hem de Reels kullanıcılarının deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.
Instagram’ın geçtiğimiz aylarda yayınladığı ve kısa süre içinde platformun en popüler özelliklerinden biri haline gelerek ana ekranda kendi kısayol butonuna da sahip olan Reels, yayınlanan son güncelleme ile hem içerik üreticiler hem de standart kullanıcılar için yepyeni özellikler kazandı.
Son güncelleme ile birlikte Instagram Reels’e ses arama, ses kaydetme ve DM üzerinden ses sayfalarını paylaşma olarak tanımlayabileceğimiz üç özellik birden geldi. Söz konusu özellikler Reels kullanıcılarının yeni sesleri keşfetmelerini ve kaydetmelerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.
Ses arama, Senin İçin ve Trending gibi sekmeler ile kullanıcıların en yeni müzik ve sesleri keşfedebileceği bir özellik olarak karşımıza çıkarken; ses kaydetme özelliği, bir Reels videosu oluştururken kullanılabilecek diğer seslerin kaydedilmesini kolaylaştırıyor. DM üzerinden ses sayfalarını paylaşma ise belirli bir ses ile ilgili tüm Reels videolarını DM üzerinden paylaşabilmeyi mümkün kılıyor.
Instagram, Reels’in yeni özellikleriyle ilgili yaptığı açıklamada, “Reels hala oldukça yeni olsa da insanların yaptıklarını görmek bize ilham veriyor. Ses ve müziğin bir trende katılırken büyük ilham kaynakları olduğunu, kitlelere ulaşmak, hatta viral olmak için bir fırsat sunabildiğini biliyoruz; bu yüzden bugün kullanıma sunduğumuz yeni ses özellikleri için çok heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.
Ayrıca şu sıralar 10'uncu yıldönümünü kutlayan Instagram, kutlamaların bir parçası olarak Reels yayınlandığından bu yana en fazla paylaşılan 20 şarkıyı da açıkladı.
Instagram Reels'te en fazla paylaşılan 20 şarkı
Virgo - JADU JADU
ily (i love you baby) (feat. Emilee) - Surf Mesa
Cute Song - Aroob Khan
Yes or No - Jass Manak
Watermelon Sugar - Harry Styles
Sunset Lover - Petit Biscuit
WAP (feat. Megan Thee Stallion) - Cardi B
se essa vida fosse um filme - GIULIA BE
Butterfly - Jass Manak
Piece Of Your Heart (Alok Remix) - Meduza, Alok, Goodboys
death bed (coffee for your head) - Powfu, beabadoobee
Yummy - Justin Bieber
Hawái - Maluma
Don’t Start Now - Dua Lipa
Khayaal Rakhya Kar - Preetinder
Feelings - Sumit Goswami
Laal Bindi - Akull
Level Up - Ciara
Born to Shine - DILJIT DOSANJH
Cradles - Sub Urban
Kaynak: webtekno.com
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