Instagram Reels'e 3 yeni özellik geldi

Instagram’ın geçtiğimiz aylarda yayınladığı ve kısa süre içinde platformun en popüler özelliklerinden biri haline gelerek ana ekranda kendi kısayol butonuna da sahip olan Reels, yayınlanan son güncelleme ile hem içerik üreticiler hem de standart kullanıcılar için yepyeni özellikler kazandı.

Son güncelleme ile birlikte Instagram Reels’e ses arama, ses kaydetme ve DM üzerinden ses sayfalarını paylaşma olarak tanımlayabileceğimiz üç özellik birden geldi. Söz konusu özellikler Reels kullanıcılarının yeni sesleri keşfetmelerini ve kaydetmelerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Ses arama, Senin İçin ve Trending gibi sekmeler ile kullanıcıların en yeni müzik ve sesleri keşfedebileceği bir özellik olarak karşımıza çıkarken; ses kaydetme özelliği, bir Reels videosu oluştururken kullanılabilecek diğer seslerin kaydedilmesini kolaylaştırıyor. DM üzerinden ses sayfalarını paylaşma ise belirli bir ses ile ilgili tüm Reels videolarını DM üzerinden paylaşabilmeyi mümkün kılıyor.

Instagram, Reels’in yeni özellikleriyle ilgili yaptığı açıklamada, “Reels hala oldukça yeni olsa da insanların yaptıklarını görmek bize ilham veriyor. Ses ve müziğin bir trende katılırken büyük ilham kaynakları olduğunu, kitlelere ulaşmak, hatta viral olmak için bir fırsat sunabildiğini biliyoruz; bu yüzden bugün kullanıma sunduğumuz yeni ses özellikleri için çok heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

Ayrıca şu sıralar 10'uncu yıldönümünü kutlayan Instagram, kutlamaların bir parçası olarak Reels yayınlandığından bu yana en fazla paylaşılan 20 şarkıyı da açıkladı.

Instagram Reels'te en fazla paylaşılan 20 şarkı

Virgo - JADU JADU

ily (i love you baby) (feat. Emilee) - Surf Mesa

Cute Song - Aroob Khan

Yes or No - Jass Manak

Watermelon Sugar - Harry Styles

Sunset Lover - Petit Biscuit

WAP (feat. Megan Thee Stallion) - Cardi B

se essa vida fosse um filme - GIULIA BE

Butterfly - Jass Manak

Piece Of Your Heart (Alok Remix) - Meduza, Alok, Goodboys

death bed (coffee for your head) - Powfu, beabadoobee

Yummy - Justin Bieber

Hawái - Maluma

Don’t Start Now - Dua Lipa

Khayaal Rakhya Kar - Preetinder

Feelings - Sumit Goswami

Laal Bindi - Akull

Level Up - Ciara

Born to Shine - DILJIT DOSANJH

Cradles - Sub Urban

Kaynak: webtekno.com