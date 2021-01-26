Instagram'a yeni özellik geliyor: 'İş Panosu'

26 Ocak 2021 Salı, 09:46

Instagram, temel performans iç görüsü sağlayan ve Instagram içerik oluşturucularının para kazanmasına yardımcı olacak ilgili araçlara erişimin yanı sıra temel performans bilgisi sağlayan bir yönetim anlayışını sunacak 'İş Panosu'nu duyurdu.

Söz konusu yeni özellikle ilgili açıklama yapan Instagram, şunları kaydetti:

"İçerik oluşturuculara ve işletmelere ihtiyaç duydukları araçları sağlama çabamızın bir parçası olarak, performanslarnı izlemek, profesyonel araçlara erişmelerini sağlamak ve Instagram tarafından seçilen eğitim bilgilerini keşfetmek için 'İş Panosu'nu başlatıyoruz."

Tablo, üç temel öğeye ilişkin bilgiler sunuyor:

Performans takibi: Hesabın performansına dayalı temel eğilimleri ve veri notlarını vurgular.

İşletmenizi büyütün: Markalı İçerik ve IGTV promosyonları dahil olmak üzere hesabınızı daha verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak çeşitli araçlara hızlı erişim sağlar.

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