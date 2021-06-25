Instagram yıllardır beklenen özelliği test etmeye başladı
Instagram, uzun yılladır beklenen masaüstünden gönderi paylaşımı özelliğini test etmeye başladı.
Instagram, bir masaüstü bilgisayarındaki web tarayıcısını kullanarak gönderi oluşturma özelliğini test ediyor. Özellik, işlevselliği gösteren bazı ekran görüntülerini yakalayan sosyal medya danışmanı Matt Navarra tarafından fark edildi.
NEW! @Instagram lets you create + publish posts via desktop! pic.twitter.com/JWzwKg1kyO— Matt Navarra (@MattNavarra) June 24, 2021
Facebook, Bloomberg'e yaptığı açıklamada testi doğruladı.
Sözcü Christine Pai, "Pek çok kişinin bilgisayarından Instagram'a eriştiğini biliyoruz. Bu deneyimi geliştirmek için şimdi masaüstü tarayıcılarıyla Instagram'da bir akış gönderisi oluşturma özelliğini test ediyoruz" dedi.
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