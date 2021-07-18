İnternet çekmediği için çıktığı ağaçtan düşüp ağır yaralandı

Adana'da, yaylada cep telefonunun interneti çekmediği için ağaca tırmanan Musa Yücel (17), dengesini kaybedip, 7 metreden düşerek ağır yaralandı.

DHA
18 Temmuz 2021 Pazar, 15:53
İnternet çekmediği için çıktığı ağaçtan düşüp ağır yaralandı
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Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı 1650 rakımlı Kızıldağ Yaylası'nda Musa Yücel, sabah cep telefonunun interneti çekmediği için ağaca tırmandı. Bir süre ağacın dalında oturarak, telefonuyla ilgilenen Yücel, dengesini kaybederek, 7 metre yükseklikten düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Yücel, ambulansla hastaneye götürüldü.

Ağır yaralı Musa Yücel, ameliyata alındı.



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