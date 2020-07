İnternette artık günlük bir dergi var: www.tersdergi.com

14 Temmuz 2020 Salı, 17:48

Sitenin yazar ve çizer kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

(Çizerler) Behiç Pek, Cemil Cahit Yavuz, Farukan Bayraktare, Sönmez Karakurt, Hakan Çelik, Abdülkadir Tamer, Mümin Durmaz, Necmi Yalçın, Erhan Nuhoğlu, Mehmet İlhan, Fatih Matto, Alpay Ocak, Hakan Bilgehan, Nevzat Ziylan, Alper Ocak, Tümer Geban, Servet Gürbüz, İbrahim Sarı, Güven Bilge, Mete Arif Tokmak, Behzat Taş

(Yazarlar) Serkan Ocak, Mert Aydın, Metin Fidan, Avni Uz, Ömer Pınar, Tarık Ünlütürk, Coşkun Çelik, Mehmet Şenol, Ali Murat Hamarat, Özge Yurttaş, Şafak Zorludere, Anıl Yazıyor, Müstear Name, Kuşşaralı Anitta, Kürşat Coşgun, Alaaddin Kara, Mevlüt Uludağ, Kutsi Akıllı, Dinçer Arslan, Eros Barbaros, Levent Küçük, Erkut Tokman, Özgü Elvan Yılmaz

Sitenin tanıtım yazısı şöyle:

"Ters Dergi’den merhaba!

Bu site çoğu uzun yıllar boyunca mizah dergilerinde, gazetelerde birlikte çalışmış bir grup yazar ve çizerin hayallerinin birleşiminden doğdu.

Küçük yaşlardan itibaren Cağaloğlu yokuşunu tırmanıp sayısız yayında yazıp çizen bizler için -geç de olsa- internette bir dergi yapmak kaçınılmaz bir zorunluluk gibiydi. Her ne kadar kağıttan dergilerin meftunu olsak da çağın yeniliklerine açık olmak da boynumuzun borcu. “Bir internet dergisinde” bir arada olabileceğimiz için; bildiğimiz ve sevdiğimiz bir dergicilik anlayışını sürdüreceğimiz için mutlu ve heyecanlıyız.

Her ne kadar internetin ve dijital dünyanın kendine has yeniliklerini takip etmeye çalışsak da özünde aşina olduğumuz bir dergicilik geleneğini sürdürmek istiyoruz. İçten bir üslupla ve hep genç kalan heyecanımızla çizgi öyküler yapıp, edebiyata hep yakın duracağız. Tarih, bilim, felsefe, spor; yani tüm yaşam hakkında dilimiz döndüğünce paylaşımlar yapacağız. Olumlu ve neşeli tavrımızla her yaştan okura meraklı, deneysel ürünler sunmaya çalışacağız.

Ters Dergi ekibi olarak sizleri de bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz."