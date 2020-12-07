İntikam eylemi hazırlığındaki IŞİD'lilere şafak operasyonu
İntikam eylemi hazırlığındaki IŞİD'lilere şafak operasyonu Adana'da terör örgütü IŞİD'in sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in yakalanmasının ardından intikam eylemi hazırlığında olduğu tespit edilen 7 örgüt mensubunun yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.
IŞİD'in faaliyetlerini tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak çalışmasını sürdüren Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri örgütün söze Türkiye emiri Mahmut Özden'in yakalanması ve örgüte yönelik başarılı operasyonların ardından bazı örgüt mensuplarının intikam için eylem hazırlığında olduğunu belirledi.
Eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 7 şüphelinin evlerine sabah vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına alırken, bir kurusıkı tabanca ve dijital malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından songulanmak üzere emniyete götürüldü.
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