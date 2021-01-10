iPhone 13 serisinin daha kalın olacağı ve çentikten vazgeçmeyeceği iddia edildi

10 Ocak 2021 Pazar, 09:15

Akıllı telefon dünyası ekranda bulunan çentiklerden yavaş yavaş kurtulurken Apple, çentiklerden henüz kurtulmuş değil. Birçok akıllı telefon kullanıcısı tarafından değinilen çentikler, elbet bir gün ortadan kalkacaklar. Ancak çentiklerin hangi modellerde tamamen ortadan kalkacağını henüz bilmiyoruz.

Bugünse Apple hakkında bugüne kadar birçok doğru bilgiyi önceden paylaşan MacOtakara'dan yeni bir haber geldi. Blog sayfasında paylaşılan yazıda Apple'ın bir sonraki iPhone serisi iPhone 13'e dair bazı bilgiler paylaşıldı. Paylaşılan bilgiler arasında bir sonraki serinin çentiği koruyacağı bilgisi de yer alıyordu.

MacOtakara'nın Çinli tedarikçilerden aldığı bilgiye göre iPhone 13 serisinde yer alacak 4 model de iPhone 12 modellerinin tasarımını genel anlamda aynı şekilde taşıyacak. Telefonların enleri ve boyları değişmezken kalınlıkları artacak. iPhone 13 serisi, bir önceki seriye göre 0,26 mm daha kalın olacak.

Arka kamera kurulumundaysa bazı değişiklikler görebiliriz. iPhone'lardaki kamera çıkıntısı yeni seride de oalcak. Fakat Apple, her üç lensi de kaplayacak bir safir camı kuruluma ekleyebilir. Bu sayede yeni serideki 3 lens ayrı ayrı değil, tek bir kameraymış gibi gözükecek.

Diğer bilgilere göre iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'in kamera kurulumları aynı boyutta olacak. Bu da Pro modelin Pro Max modeliyle aynı kamera lenslerine ev sahipliği yapacağı anlamına geliyor. Apple, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü iPhone 12 serisinde 2,5x optik yakınlaştırma ve daha iyi stabilizasyon özelliğini yalnızca Pro Max modelinde sunmuştu.

WebTekno'nun aktardığı habere göre, son olarak çentik konusuna gelirsek MacOtakara'ya göre Apple, TrueDepth kamerasının boyutunun azalması sayesinde yeni seride daha küçük bir çentik sunacak gibi duruyor. Bu iddiaların doğruluğu ise henüz bilinmiyor.