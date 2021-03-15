Irak’ın en büyük hava üssüne roketli saldırı

15 Mart 2021 Pazartesi, 22:36

Irak resmi haber ajansına göre, Bağdat’ın yaklaşık 64 kilometre kuzeyinde bulunan ve ülkenin en büyük hava üssü olarak bilinen Beled Askeri Hava Üssü’ne 3 adet roket atıldı. Roketler, üssün dışına isabet etti.

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Can kaybı ya da maddi zarar meydana gelmeyen saldırının failine ilişkin bilgi verilmedi.

ABD, IRAK ORDUSUNA TESLİM ETMİŞTİ

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Beled Askeri Hava Üssü’nü Irak ordusuna teslim etmişti. Üste ABD’li Sallyport Global isimli güvenlik şirketi çalışanlarının bulunduğu biliniyor.