Irak'ın Süleymaniye kentinde 4,8 büyüklüğünde deprem

Irak'ın Süleymaniye kentinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
10 Kasım 2020 Salı, 04:38
Irak'ın Süleymaniye kentinde 4,8 büyüklüğünde deprem
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Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumunun (USGS) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesi yakınları olan 4,8 büyüklüğündeki deprem saat 02.18'de gerçekleşti.



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