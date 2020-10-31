İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Dağlık Karabağ ihtilafına 'bölgesel çözüm' önerisiyle Ankara'da
İran'ın Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçi, Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinden kaynaklı ihtilafın barışçıl çözümüne yönelik girişimi teşvik etmeyi amaçlayan program kapsamında Ankara'ya geldi.
İran'ın Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçi, Ankara'da, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile bir araya geldi.
Frank and productive discussion with Deputy Foreign Minister Sedat Önal in Ankara. Iran and Turkey are two major players with undeniable role in peace and stability of the region. pic.twitter.com/nYP4lBGxB3— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) October 31, 2020
Taraflar, Bakü ile Erivan arasında bir aydan fazladır devam eden çatışmalara sahne olan Dağlık Karabağ bölgesindeki durumu görüştü.
Irakçi Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Ankara'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile açık ve verimli tartışma gerçekleştirdik. İran ve Türkiye, bölgenin barış ve istikrarında yadsınamaz rolü olan iki büyük aktördür" ifadelerine yer verdi.
ÇATIŞMAYI SONLANDIRMAK İÇİN 'BÖLGESEL ÇÖZÜM'
Konuyla ilgili Rus RIA Novosti haber ajansına konuşan Irakçi, Tahran’ın barış planının Rusya ve Türkiye’nin de dahil olduğu bölge ülkelerinin katılım esasına dayandığını söyledi.
Önerinin sahadaki gerçekleri de hesaba kattığını belirten Irakçi, önceki üç ateşkesin bu gerçekler dikkate alınmadığı için Karabağ'a barış getiremediğini de sözlerine ekledi.
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