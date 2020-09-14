İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten BAE tepkisi: ‘Trump seçim fotoğrafı peşinde’
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirmesini, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim yatırımı olduğunu kaydetti.
Zarif, BAE ve Bahreyn'in İsrail'le ilişkilerini normalleştirilmesiyle ilgili haberleri de alıntılayarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bulundu. "Donald Trump, acizce bir seçim fotoğrafının peşinde" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Zarif, şunları kaydetti:
"Trump'ın damadı, ABD'nin bölgedeki Arap müşterilerini onunla seçim fotoğrafı çekmeye mecbur etti. Fakat 'barış anlaşması' düşmanlar değil, kadim müttefikler arasında imzalandı. Ne diplomatik bir gelişme! Sonrakileri de bekleyin."
NE OLMUŞTU?
ABD Başkanı Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin ilişkilerini tamamen normalleştirmek için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Trump, 11 Eylül'de de BAE'nin ardından Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.
Bahreyn; Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi olmuştu.
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