İran: Fahrizade uydu kontrollü makineli tüfekle öldürüldü
İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Ali Fadavi’nin basına yaptığı açıklamada, kasım ayında suikastla öldürülen nükleer bilim adamı Mohsen Fakhrizadeh’in 'uydu kontrollü akıllı sistemle donatılmış bir makineli tüfekle' öldürüldüğünü yazdı.
İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Ali Fadavi İran basınına verdiği demeçte, kasım ayında suikastla öldürülen nükleer bilim insanı Mohsen Fakhrizadeh’in yapay zeka ve "uydu kontrollü akıllı sistemle donatılmış bir makineli tüfekle” öldürüldüğünü söyledi.
Komutan Yardımcısı Fadavi, “Yerde hiçbir terörist yoktu ... Şehit Fakhrizadeh, kameralı gelişmiş bir silah ona odaklandığı sırada aracını kullanıyordu. Makineli tüfek, bir kamyonet üzerine yerleştirildi ve bir uydu tarafından kontrol ediliyordu” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret 4 bin 500 lira oldu
- Çin'e gönderilen trenden 'Rayların Fatih'i çıktı
- Ali Babacan'dan Perinçek'i kızdıracak mesaj
- CHP'li belediyelerden asgari ücret kararı
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Müjdeli bir konuşma oldu
- DİSK asgari ücret talebini açıkladı
- Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı
- İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına ilk yorum
- '3 katrilyonluk yolsuzluk dosyasını savcılığa verdik'
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması
Video Haberler
- Pitbulun süs köpeğini öldürdüğü kavgaya gazlı müdahale
- Doğu Perinçek'e canlı yayında çok sert sözler!
- Koronavirüs olan sağlıkçı babasına böyle seslendi
- Boy uzatma ameliyatları neden tercih ediliyor?
- Oyun oynarken depreme böyle yakalandı
- Antalya'da hissedilen deprem anı kamerada
- Helikopter motor teslim töreninde kriz
- 1 liraya satın alabilmek için saatlerce beklediler
- Rusya'da koronavirüse karşı aşılama başladı
- Çocuklarıyla beraber yanarak can verdi
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret 4 bin 500 lira oldu
- Çin'e gönderilen trenden 'Rayların Fatih'i çıktı
- Ali Babacan'dan Perinçek'i kızdıracak mesaj
- CHP'li belediyelerden asgari ücret kararı
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Müjdeli bir konuşma oldu
- DİSK asgari ücret talebini açıkladı
- Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı
- İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına ilk yorum
- '3 katrilyonluk yolsuzluk dosyasını savcılığa verdik'
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması