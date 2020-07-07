İran parlamentosu bölündü: 120 vekil 'Ruhani sorgulansın' diyerek gensoru verdi
İran'da muhalif milletvekilleri Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye karşı harekete geçti. 120 vekil, Ruhani'nin politikaları hakkında Meclis'te ifade vermesi için imza topladı.
İran’da milletvekilleri hükümetin ekonomik politikalarının neden olduğu sorunlarla ilgili Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hakkında meclise gensoru önergesi verdi.
Söz konusu önerge Ruhani’nin azledilmesiyle sonuçlanabilecek bir süreci başlatan adım olabilir.
İran 2018 yılında yeniden yürürlüğe giren ABD yaptırımları nedeniyle ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya. Artan enflasyon ve işsizliğe riyalin değer kaybı ve corona virüsünün etkileri de eklenince halk zor günler geçiriyor.
120 VEKİL İMZALADI
Sözcü'nün Tasnim haber ajansından aktardığı habere göre 290 milletvekilinden 120’sinin imzalayıp parlamento başkanlığına yaptığı başvuru ile Ruhani’nin ekonomik sıkıntılarla ilgili soruları cevaplaması talep edildi. Gensoru teklifinin yürürlüğe girebilmesi için Meclis Başkanlığı’nın onayı gerekiyor.
Ancak analistler İran dini lideri Hamaney’in ABD’nin baskılarına karşı tüm kurumları birlikte hareket etmeye çağırdığı şu günlerde bu teklifin onay alamayabileceğini belirtiyor.
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