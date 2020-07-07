İran'da düğün töreninde 200 kişi koronavirüse yakalandı
İran’ın Gülistan eyaletinde düzenlenen iki düğün törenine katılan toplam 200 kişide koronavirüs tespit edildi ve 5 kişi hayatını kaybetti.
İran’ın düzenlenen iki düğün törenine katılan toplam 200 kişide koronavirüs tespit edildi ve 5 kişi hayatını kaybetti.
Gülistan Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Seraceddin Arifniya, “Eyalette bulunan ve koronavirüs vakası bulunmayan taşlı burun köyünde 2 düğün töreni yapıldı ve 2 hafta geçmeden bu iki düğüne katılan 200 kişide koronavirüs tespit edildi. Ne yazık ki, 5 kişi hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.
Gülistan eyaletinde ikinci dalganın devam ettiğini ve hastanelerde günlük hasta yatışında artış olduğunu söyleyen Arifniya, “Eyalette bazı hastanelerin kapasitesi artık koronavirüs hastalarının ihtiyaçlarını karşılayamıyor” dedi.
Eğer koronavirüsün ikinci dalgasından ders alınmazsa kaybeden taraf olacaklarını belirten Arifniya, “Biz gerekli uyarıları halka veriyoruz. Medya da bu konuda gerekenleri yapmalı” dedi.
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