İran'da son 24 saatte 128 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti
İran'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 128 artarak 80 bin 941’e yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.
Açıklamada, Covid-19 salgınında son 24 saatte 6 bin 442 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 973'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.
Vaka sayısının 2 milyon 960 bin 751’e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 128 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 80 bin 941 olduğu ifade edildi.
Covid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 808'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 537 bin 92’ye ulaştığı bildirildi.
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 20 milyon 564 bin 209 oldu.
İRAN'DA TOPLAM 4 MİLYON 758 BİN 59 DOZ AŞI YAPILDI
Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 178 bin 125 kişiye aşının ilk dozunun, 579 bin 934 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.
Böylece ülkede şu ana kadar 4 milyon 758 bin 59 doz aşı uygulandığı açıklandı.
Video Haberler
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
- Sedat Peker'in 'görevli' ve 'emekli' yanıtı ortaya çıktı
- Özel'den Süleyman Soylu ve Mustafa Şentop'a flaş çağrı
- CHP'li vekilden olay yaratacak yeni pankart
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'yu Erdoğan mı susturdu?
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde'yi açıkladı
- Çok konuşulacak 'ittifak' iddiası
- YÖK Başkanı'ndan 'kural' savunması
- Ya atama bakan ya da Meclis Başkanı istifa edecek
- Oklar bu kez İYİ Parti’ye çevrildi
- Erdoğan'dan Zonguldak'ta 'müjde' açıklaması!
- İlber Ortaylı Erdoğan'ı yalanlamıştı
- Almanya, Türkiye'nin kategorisini değiştirdi
- Erdoğan'a 'müjde' tepkileri