İran’dan ABD’ye yaptırım tepkisi: Talepte bulunma hakkı yok

21 Ağustos 2020 Cuma, 16:52

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD'nin, Birleşmiş Milletler' in İran'a yönelik yaptırımlarının restorasyonunu talep etme hakkı olmadığı vurgulandı. Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) yazdığı bir mektupta, ABD'nin 2018'de İran ile büyük dünya güçleri arasındaki dönüm noktası niteliğindeki nükleer anlaşmadan çekildiğinde talepte bulunma hakkını kaybettiğini belirtti.

Zarif ayrıca, Washington'un anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesiyle, anlaşmaya zarar gelmesini önlemeyi öngören BM kararını ihlal ettiğini belirtti. Zarif açıklamasında, “ABD, İran’a karşı, feshedilen kararların hükümlerini yeniden uygulama hakkına sahip değildir” ifadelerine yer verdi.

BM YAPTIRIM TALEP ETMİŞTİ

Trump yönetimi geçtiğimiz günlerde, İran’a yönelik tüm BM yaptırımlarının yeniden devreye sokulması talep etmişti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından BM Güvenlik Konseyi’ne yapılan resmi bilgilendirmede, talebe gerekçe olarak, İran’ın 2015 tarihli nükleer anlaşmaya yönelik ihlalleri gösterildi.

Başkan Trump, 2018 yılında ABD’nin, BM Güvenlik Konseyi’nin altı üyesi ve İran arasında yapılan “Kapsamlı Ortak Eylem Planı” adlı uluslararası nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuştu.

ABD, Güvenlik Konseyi’nin anlaşmayı destekleyen kararı uyarınca, yaptırımların geri getirilmesini talep etme hakkına sahip olduğunu savunuyor. Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ise artık anlaşmanın tarafı olmayan ABD’nin bu hakka sahip olmadığını söylüyor.