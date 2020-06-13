İran’dan Türkiye’ye kritik ziyaret!

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, diplomasi turları kapsamında Türkiye ve Rusya'yı ziyaret edecek.

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2020 Cumartesi, 12:14
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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konuları görüşmek üzere 14 ve 15 Haziran tarihlerinde Türkiye ve Rusya’yı ziyaret edecek.


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