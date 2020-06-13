İran’dan Türkiye’ye kritik ziyaret!
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, diplomasi turları kapsamında Türkiye ve Rusya'yı ziyaret edecek.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konuları görüşmek üzere 14 ve 15 Haziran tarihlerinde Türkiye ve Rusya’yı ziyaret edecek.
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