İşçi tarafı Bakan'a sordu: ‘Bu ücretle insanların geçinmesi mümkün mü?’

04 Aralık 2020 Cuma, 16:21

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yaklaşık 10 milyon çalışanı ilgilendiren 2021 yılı asgari ücretini belirlemek üzeri ilk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde toplandı.

GÖRÜŞMELER İLK KEZ ÇEVRİMİÇİ

Çevrimiçi gerçekleşen toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, Ticaret Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri katıldı.

Bakan Selçuk, bu toplantının video konferans yöntemiyle yapılan ilk toplantı olduğunu hatırlatarak, “Bu asgari ücretin çalışma hayatının tüm tarafları için hayırlı olmasını diliyorum. Dün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ydü. Bugün aramızda engelli bir kardeşimiz de var. Bütün engellilerin Dünya Engelliler Günü’nü kutluyorum. Ayrıca bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü. Madenlerde çalışan tüm emekçi kardeşlerimizin Madenciler Günü’nü kutluyorum” dedi.

Selçuk, asgari ücretin çalışma hayatındaki en alt sınır olduğunu vurgulayarak, “İşverenler ve çalışanlarımızın bu alt sınır üzerinde anlaşmaları mümkün. Bakanlık da hakem olarak yer alıyor” diye konuştu. Selçuk, koronavirüs salgınına da değinerek, “Bu salgın çalışma hayatını, istihdamı, işçiyi ve işvereni etkiledi. Biz sosyal koruma kalkanını hayata geçirdik. İşçilerimizi korumak için kısa çalışma ödeneği ve nakit desteğini hayata geçirdik. Vatandaşlarımıza yaptığımız ödeme tutarı 2 milyar lirayı geçti” diye belirtti.

‘CUMHURBAŞKANIMIZ LİDERLİĞİNDE ÇALIŞANLARIMIZA SAHİP ÇIKTIK’

Bakan Selçuk, koronavirüs salgınında işçi ve işverenleri korumak için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydederek, “Asgari ücretin tespiti konusunda da tüm taraflar görüşlerini ifade edecek. Biz her daim emeğin kutsal olduğuna inandık. Ailesi ve ülkesi için çalışan her vatandaşımızın yanında olduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde çalışanlarımıza her zaman sahip çıktık” diye konuştu.

‘2020’DE 3 PUAN ÜZERİNDE İYİLEŞME KAYDETTİK’

Bakan Selçuk, geçtiğimiz 18 yılda asgari ücrette çözüm odaklı yaklaşım sergilediklerini söyleyerek, “Asgari ücret rakamlarına baktığımız zaman 2019 enflasyonu yüzde 11 84’tü, biz asgari ücreti yüzde 15 arttırdık. 3 puanın üzerinde iyileşme kaydettik” dedi.

‘ÜMİDİM UZLAŞI İLE ÇIKMASI’

Bakan Selçuk, iş, işçi ve işvereni korumayı önemsediklerini kaydederek, “İnşallah uzlaşı ile benim bu seneki ümidim uzlaşı ile çıkması, sonuçlandırmayı umut ediyoruz. Asgari ücretin işçi ve işverenlerimiz beklentilerine uygun bir seviyede belirleneceğine inanıyorum” dedi.

İŞÇİ TARAFI PANDEMİDE YAŞANANLARI ANLATTI

TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, salgın koşullarında asgari ücreti düzeltmek için tarafların önünde bir fırsat olduğunu ifade ederek, “Krizin faturası her zaman olduğu gibi işçilere kesiliyor. İşçi çıkarma yasağı geldi ancak sendikasız işyerlerinde keyfi olarak ücretsiz izne çıkarılan insanlar asgari ücretin yarısını bile alamıyor. Aylık 1168 liralık destek yetersiz kaldı” dedi.

Irgat Türkiye’de asgari ücretle çalışan kişi sayısının 7 milyonun üzerinde olduğunu vurgulayarak, pandemi döneminde insanların asgari ücretin altında ücretle geçinmeye çalıştığını söyledi. Irgat, “Bu çok üzücü bir rakam. Milyonlarca insan borçlanarak hayatlarını sürdürmek durumunda kaldı” diye konuştu.

‘BAKANIM İNSANLARIN BU ÜCRETLE GEÇİNMESİ MÜMKÜN MÜ?’

Irgat, Bakan Selçuk’a asgari ücretle geçinmenin imkansız olduğunu ifade ederek, “Sayın Bakanım siz aileye bakan da bir bakansınız, bu yaşanılan ücretle insanların geçinmesi mümkün mü?” diye sordu.

Irgat asgari ücretlinin ocak ayında aldığı ücreti aralık ayında alamadığını bildirerek, “Asgari ücretli ve bütün çalışanlar için vergi düzenlemesi adil değildir. Asgari ücretlinin vergi ödeyip, ödemeyeceğini ciddi düşünmek zorundayız” diye kaydetti.

‘FEKADARLIĞI EKONOMİK KRİZDE SERVETİNE SERVET KATANLAR YAPSIN’

“Fedakarlığı ekonomik kriz döneminde servetine servet katanlar yapsın. İşçilerin fedakarlık yapacak takati kalmamıştır” diyen Irgat, üç işçi konfederasyonunu ortak talepleri olduğunu aktararak, “Sizlerden istirhamımız bu sese kulak verilsin. En düşük ücretten tasarruf beklenmemeli” diye ekledi.

HİZMET SEKTÖRÜNE DİKKAT ÇEKTİ

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, sürdürülebilir bir kalkınma vizyonu ile Türkiye’nin değişime uyum sağlaması gerektiğini kaydederek, şunları belirtti:

“Hükümetimizin istihdamı korumak için verdiği destekler önemlidir. Ocak-Şubat-Mart aylarında istihdamımız neyse şu anda o rakamlar içinde olduğumuzu belirmek isterim. Bu salgından hizmet sektörü olumsuz etkilendi. Asgari ücret hizmet sektöründe olumsuz etkilenme göz ardı edilmeden belirlenmelidir. Ani ve büyük ücret değişimleri uzun seneler yayılmış istihdam etkileri gösterdiğini geçtiğimiz dönemde de gördük.

‘3,5 MİLYAR KAYIT DIŞI VAR’

Çalışanlara ödenecek en alt limiti ifade eden asgari ücret belirlenirken, işletmelerin durumu da göz önünde bulundurulmalıdır. Asgari ücret yeni istihdam yaratılmasında etkili olduğu gibi yatırımcıların da yatırım kararında etkenlerden biridir. Yabancı yatırımcı çekmek kolay değil. Bugün itibariyle işsizlik oranı yüzde 13, genç işsizliği yüzde 20 seviyelerinde. Her iki yüksek öğrenim mezunu gencimizden biri işsiz. Enflasyonun üzerinde artış gösteren asgari ücretle birlikte kayıt dışılık da yükselmiştir. Bir puanlık kayıt dışının ülkemize maliyeti 3,5 milyar liranın üzerinde. TİSK olarak kayıt dışılıkla mücadelenin yanındayız.

‘TALEPLERİNİ SIRALADI’

2021 yılı asgari ücreti tespitinde taleplerimizi aktarmak isterim. Kayıt dışılık dikkate alınmalı. 5 yıldır uygulanan asgari ücret desteği devam etmeli, tüm işletmeleri eşit şekilde kapsamalı. Yüzde 2 olan işsizlik sigortası işveren payının alınmamasını, SGK işveren desteğinin yüzde 5’ten 6’ya yükseltilmesi ve toplu iş sözleşmesi uygulanan yerlerde yüzde 7’ye yükseltilmeli.”