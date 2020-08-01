İşçileri taşıyan kamyon devrildi: 1 ölü, 3'ü ağır 17 yaralı

Van'da işçileri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2020 Cumartesi, 21:57
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Van’ın Gürpınar ilçesinde koyun sağımında çalışan işçileri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 3'ü ağır 17 kişi hastaneye kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kırkgeçit Mahallesi Bedel Yaylası'nda koyun sağımında çalışan işçileri taşıyan kamyonetin, devrildiği kaydedildi.

Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3’ü ağır 17 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralıların ildeki hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı.

Olayla ilgili tahkikatın başlatıldığı bildirildi.


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