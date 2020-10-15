"Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu

İçişleri Bakanlığı ve AYM üyesi Engin Yıldırım arasında geçen "ışık" polemiğine ilişkin değerlendirmede bulunan10. Cumhurbaşkanı ve Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Ahmet Necdet Sezer, "13 Ekim Ankara'nın başkent oluşunun 97. yılıydı, bu yüzden Ankara'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ışıkları açıktı" dedi.

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2020 Perşembe, 10:31
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Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından AYM binasının fotoğrafını "Işıklar yanıyor" notuyla paylaşması büyük tartışma yarattı. Konuyla ilgili iktidar ve muhalefet kanadı, yapılan paylaşımın yanlış olduğunu vurgularken sürpriz bir değerlendirmede 10. Cumhurbaşkanı ve Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Ahmet Necdet Sezer'den geldi.

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a konuşan Sezer, "13 Ekim Ankara’nın başkent oluşunun 97. yılıydı, bu yüzden Ankara’da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ışıkları açıktı" dedi.


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