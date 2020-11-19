İSKİ duyurdu: Su kesintisi yaşayacak 10 ilçe ve saatleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Kasım Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2020 Perşembe, 13:47
İSKİ duyurdu: Su kesintisi yaşayacak 10 ilçe ve saatleri
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Kasım Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Büyükçekmece, Bakırköy, Beykoz, Esenyurt, Maltepe, Sultangazi ve Silivri ilçelerinde  su kesintisi yaşanacak.

İşte İstanbul su kesintisi saatleri:


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