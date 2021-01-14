İSKİ, İstanbul'daki barajların son durumunu paylaştı
İSKİ verilerine göre İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 26.92 oldu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 26.92 olarak ölçüldü.
İSKİ'den yapılan açıklamada, "13 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 615 bin metreküp 14 Ocak 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %26,92" ifadelerine yer verildi.
13 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 615 bin metreküp— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) January 14, 2021
14 Ocak 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %26,92 pic.twitter.com/BECTtxI3Ps
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