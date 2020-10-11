İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal açıklaması
Fox TV'de Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya, sürpriz bir şekilde ekrana veda eden ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın ayrılma kararıyla ilgili konuştu. Küçükkaya, "Ben ailevi, kişisel nedenlerle, hayat biçimine dair kaygılarım nedeniyle böyle bir karar verdim' diyor. Dolayısıyla bir insanın böyle açıklama yaptıktan sonra inanmak düşer bize" dedi.
Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan gazeteci İsmail Küçükkaya mesai arkadaşı Fatih Portakal’ın FOX TV’yi bırakma kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu...
Gazeteci İsmail Küçükkaya, Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında soruları yanıtladı. Küçükkaya, Fatih Portakal'ın Fox TV'yi bırakmasıyla ilgili şunları söyledi:
Fatih Portakal kişisel, şahsi ve ailesel bir karar verdi. Aradığımda da bunu anlattı bana. 'Birader ben 53 yaşındayım' dedi ve anlattı, şudur, şudur diye, 'iklimi de biliyorsun' dedi, 'yaşadıklarımızı, sen de yaşıyorsun' dedi. Bunlar bire bir onunla benim 35 dakika yaptığım telefon konuşmasından öğrendiklerim.
"BİZE İNANMAK DÜŞER"
Ben daha önce yayın yönetmeninden öğrendim, sonra devam ettik. Durum netleşince Fatih'i aradım. Fatih şöyle söylüyor; 'Ben ailevi, kişisel nedenlerle, hayat biçimine dair kaygılarım nedeniyle böyle bir karar verdim' diyor. Dolayısıyla bir insanın böyle açıklama yaptıktan sonra inanmak düşer bize. Ben Fatih'le 7 yıl adeta partner gibi çalıştık. Ben sabah, o akşam. Ben bunun uzun yıllar devam etmek istiyordum. Bu sene olmadı.
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