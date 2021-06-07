İspanya'da yeni dönem
İspanya bugünden itibaren yabancı turistlere kapılarını açtı. Ayrıca, ülkeye girişlerde PCR ve antijen testlerde zorunluluk getirdi.
Yaz sezonunu kurtarmak için turizm sezonunu başlatan İspanya, ülkeye girişlerde PCR ve antijen testlerde zorunluluk getirdi. Aşı olan kişilerin sadece aşı sertifikasını göstermeleri yeterli olacak. Bu yaz 8 ile 10 milyon turist beklenirken sahiller şimdiden yerli turistlerle doldu.
Covid-19 aşılarında Pfizer/ BioNTech, Janssen, Moderna, AstraZeneca dışında Sinovac Coronavac ve Sinopharm aşıları geçerli sayılacak. Belirli yerlerde konaklayacak olan tatilcilere 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uymak zorunluluğu getirilecek. Ülkede açık alanlar dahil maske zorunluluğu da devam edecek. Ayrıca maske uygulaması sahilde yürümelerdede zorunlu olacak.
Büyük yolcu gemileri bir yıl aradan sonra ülkeye girmiş olacak. İlk planlı gemi 26 Haziran'da Barcelona’da demirleyecek. İngiltere, İspanya’ya seyahat edecek olan vatandaşlarından dönüşte iki kez PCR testi yapma ve 10 gün evde karantinada kalma zorunluluğunu sürdürüyor.
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