Isparta İl Milli Eğitim Müdürü görevinden istifa etti
Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, kendi kararı ve bakanlığın onayı ile görevinden ayrıldığını açıkladı.
Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, kendi kararı ve bakanlığın onayı ile görevinden ayrıldığını açıkladı.
Yılmaz, 2019 yılında Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğüne vekaleten getirilmiş ve 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı kararı ile asaleten ataması yapılmıştı.
İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, bugün sosyal medya hesabından görevinden ayrıldığını açıkladı. Bakanlığın onayı ile görevinden ayrıldığı belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, yapığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Sadece bakanlığımızın talimatlarıyla, hukuk ve ahlak ilkelerine bağlı kalarak 17 aydır yürüttüğüm Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevimden, talebime binaen bakanlığımızın onayı ile Bakanlığımız merkez teşkilatında görev almak üzere ayrılıyorum.
Mesai arkadaşlarıma ve değerli öğretmenlerimize yol arkadaşlıkları için teşekkür ediyor, Yüce Allah’tan sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum".
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