Isparta'da bir kişi apart dairesinde ölü bulundu
Isparta'da bir kişi yaşadığı apart dairesinde ölü bulundu.
Abdil Toprak'dan bir süredir haber alamayan yakınları, Fatih Mahallesi'ndeki yaşadığı aparta geldi.
Bina görevlisiyle daireye girenler, Toprak'ın hareketsiz yattığını görünce, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Toprak'ın cenazesi, incelemenin ardından Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Toprak'ın ölüm nedeninin, otopsinin ardından belirleneceği bildirildi.
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