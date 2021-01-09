İsrail Başbakanı Netanyahu, Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, koronavirüs aşısının 2. dozunu yaptırdı.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında virüse karşı aşılama süreci birçok ülkede devam ediyor. İsrail’de aşılamanın ikinci aşamasının bu akşamdan itibaren başlaması ile ülkede Covid-19 aşısının ikinci dozunu olan ilk kişi Başbakan Binyamin Netanyahu oldu.
Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan’da bulunan Sheba Tıp Merkezi’nde aşının ikinci dozunu, yaptıran Netanyahu, "Pfizer ile 16 yaşın üzerindeki tüm İsrail vatandaşlarını 2 ay içinde aşılamamızı sağlayacak büyüklükte aşı sevkiyatı konusunda anlaştım" dedi. Netanyahu’nun hemen ardından Sağlık Bakanı Yuli Edelstein de Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı.
AŞININ İLK DOZUNU DA BİRLİKTE YAPTIRMIŞLARDI
Başbakan Netanyahu ve Sağlık Bakanı Edelstein, 19 Aralık’ta Alman BioNTech ile ABD’li Pfizer’ın geliştirdiği Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırmıştı.
Öte yandan İsrail, 9,3 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 15’ini aşılmasının ardından Covid-19’a karşı aşılama konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri oldu.
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