İsrail ile anlaşmaya varan Yunanistan "aşı sertifikası" dağıtmına başladı

20 Şubat 2021 Cumartesi, 12:37

İsrail ile seyahatler konusunda yeşil aşı pasaportu kullanımı üzerine anlaşmaya varan Yunanistan, bugünden itibaren “aşı belgesi” verilmeye başlandığını duyurdu. Pierrakis bugün yaptığı açıklamada, “Bugünden itibaren ikinci doz aşı yaptıran vatandaşlar, koronavirüse karşı dijital aşı sertifikası alabilecek” dedi. Pierrakis, söz konusu aşı sertifikasının gov.gr platformu aracılığıyla verildiğini ifade etti. Aşı sertifikası, aşının türüne bağlı olarak son aşılama dozundan sonra verildiğini ifade eden Pierrakis, “Veriler, İDİKA’nın aşı sicilinden elde ediliyor.

Aşı sertifikasını temin eden kişilerin mart ayının ortasından itibaren anlaşma yapılan İsrail’e kolaylıkla seyahat edebileceğini kaydeden Pierrakis, “Aşı sertifikasına yoğun ilgi var. Şuan bine yakın talep mevcut” dedi.

İSRAİL İLE ANLAŞMA İMZALANDI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile geçen hafta Kudüs’te bir araya geldi. Miçotakis, İsrail’e düzenlediği bir günlük resmi ziyarette, Netanyahu ile yaptığı görüşmede diğer meselelerin yanı sıra, Yunanistan ile İsrail arasında seyahatler konusunda yeşil aşı pasaportu kullanımı üzerine anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

DSÖ AŞI PASAPORTUNA ŞİMDİLİK MESAFELİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen ay aşı sertifikası tartışmaları yoğunlaştığında böyle bir sisteme "henüz" karşı olduğunu açıklamıştı. DSÖ yetkilileri, aşının virüsün bulaşmasını ne derece engellediği, ne kadar süreyle koruyucu olduğu gibi birçok konuda yeterli bilgi bulunmadığını hatırlatmıştı. Bunlara ek olarak üretim kapasitelerinin düşük olduğu, henüz yeterli doz miktarına ulaşılamadığı gibi gerekçeler de sıralanmıştı.