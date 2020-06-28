İsrail ilhak planını rafa kaldırdı!

28 Haziran 2020 Pazar, 13:59

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Yüzyılın Planı' diye duyurduğu Filistin'in ilhakı planını 1 Temmuz'dan itibaren hayata geçirmek isteyen İsrail yönetimi, planı ertelemeye hazırlanıyor. Başbakan Binyamin Netanyahu ve Mavi Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ortaklığında kurulan koalisyon hükümetinin bu süreçte Körfez ülkelerinden istediği desteği alamamasının erteleme kararında etkili olduğu görüşü İsrail kamuoyunda geniş yer buldu.

BİR SÜRELİĞİNE...

İsrail'in etkili yayınlarından The Times of Israel, koalisyon hükümetinin bir süreliğine Ürdün Vadisi'ndeki Filistin topraklarının ilhakından vazgeçerek 'sembolik ilhak' seçeneğinde karar kıldığını duyurdu. Habere göre, İsrail hazırladığı eylem planıyla ilgili Ürdün aracılığıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı bilgilendirdi. Buna göre, İsrail, bölge ülkeleriyle yaptığı görüşmeler sonrası, Ürdün Vadisi’ni ilhak etmekten bir süreliğine vazgeçtiğini beyan etti.

Birgün'ün haberine göre, daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Körfez ülkeleriyle ilişkilerin bozulmaması için ilhak planını ertelemesini istemişti. Netanyahu'nun da kapalı bir toplantıda, bölgenin bir seferde yüzde 30'unu ele geçirmekten küçük bir bölgenin sembolik ilhakına kadar dört seçenek sunduğu basına sızmıştı.

1967 savaşından sonra Batı Şeria'da kurulan Yahudiye ve Samiriye'deki yerleşimler, BM Güvenlik Konseyi tarafından 'işgal bölgeleri' olarak tanımlanırken, İsrail bu yerleşimleri 'tartışmalı bölgeler' olarak tanımladığı için yıllardır bölge ülkelerinin tepkisine konu olmuştu.

ÜRDÜN ETKİSİ

Körfez ülkeleri arasında yalnızca Mısır ve Ürdün ile barış anlaşması bulunan ve diğer ülkelerin ilhak planından ötürü tepkisini çeken İsrail yönetiminin, ABD'nin isteği üzerine bölge ülkeleriyle anlaşma girişimleri yürüttüğü de biliniyor. İran'a karşı ABD'yle ortak politika yürüten hükümet, Ürdün Vadisi'nin ilhakını da kapsayan plana Ürdün yönetiminin sert tepki vermesinden hoşnut kalmamış, anlaşması olan iki ülkeden biri olan Ürdün'le ilişkileri koruma isteğini yinelemişti.

İsrail'in adım adım ilhak planında esnekliğe gitmeye hazırlanırken önceki gece Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenlemesi dikkat çekti. İsrail savaş uçakları önceki gece Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki tarım alanlarına hava saldırısı düzenledi. İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, söz konusu hava saldırısı öncesi Gazze'den İsrail'e iki roket atıldığını ileri sürmüştü.

"PLAN UYGULANIRSA FİLİSTİN YIKILIR"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail’in Batı Şeria’da yer alan bazı bölgeleri ilhakının Filistin yönetiminin yıkılmasına neden olacağını söyledi. FKÖ sözcüsü Saib Ureykat, “Netanyahu ilhak planını uygularsa Filistin yönetimi yıkılacak. Bunun sorumlusu da onun omuzlarında olacak. İlhakla, Filistin yönetiminin çöpleri toplayan, maaşları ödeyen ve işgalin devamını sağlayan hizmet yönetimi olmasını istiyorlar” açıklaması yaptı. Ureykat, “Washington ve İsrail’deki politikacılar ve liderler 21’inci yüzyılda bize apartheid bir sistemi dikte edebileceklerine mi inanıyorlar? Bunu bize çözüm olarak dayatabileceklerini düşünüyorlar ama bu olmayacak. Şartların farkındayım fakat topraklarımızı savunmaya devam edeceğiz” tepkisi verdi.