İsrail polisi Filistinli Kudüs Valisini 17. kez gözaltına aldı!

19 Temmuz 2020 Pazar, 16:57

İsrail polisi, Kudüs Valisi Adnan Gheith'in, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evine baskın düzenledi. Baskın sonrası Gheith, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Filistinli vali, Ağustos 2018'de göreve başlamasından bu yana İsrail güvenlik güçleri tarafından tam 17 kez gözaltına alındı.

İSRAİL'İN VARLIĞI YASADIŞI

İsrail, 1967'de gerçekleşen Altı Gün Savaşı'nın ardından Doğu Kudüs'ü işgal etti ve ardından uluslararası hukuka aykırı şekilde bölgeyi ilhak etti. Filistinliler ise Doğu Kudüs'ü, İsrail işgali altında olmasına rağmen Filistin Devletinin meşru başkenti olarak görüyor.

Doğu Kudüs, sınırları içerisinde Yahudiler, Müslümanlar ve Hristiyanlar için kutsal kabul edilen Tapınak Dağı, Ağlama Duvarı, Mescid-i Aksa, Kutsal Kabir Kilisesi gibi özel mekanlar bulunuyor.

BMGK İSRAİL'E KARŞI ÇIKTI

Kasım 1967'de çıkan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 242 sayılı kararıyla İsrail'e "yakın zamandaki çatışmalar sonucu işgal edilen topraklardan" çekilme çağrısı yapıldı. 1980'de İsrail Parlamentosu Knesset tarafından çıkarılan Kudüs Yasasıyla, "Kudüs'ün, tam ve birleşik bir halde İsrail'in başkenti olduğu" bildirildi ve böylece Kudüs'ün tek taraflı olarak ilhak edildiği resmileştirildi. Bu bildirge Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 478 sayılı kararıyla geçersiz sayıldı.

13 Aralık 2017'de İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'nin karar bildirgesinde Doğu Kudüs, Filistin Devleti'nin başkenti olarak ilan edildi ve uluslararası topluma Doğu Kudüs'ün Filistin Devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet edildi.