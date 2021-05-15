İsrail, savaş uçakları ve topçu birlikleri ile Gazze'ye yeni bir saldırı başlattı
Anadolu Ajansı'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail, savaş uçakları ve topçu birlikleri ile Gazze'ye yeni bir saldırı başlattı.
İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri Gazze'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi. AA'nın yerel kaynaklardan dayandırdığı haberine göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzey ve güney kesimlerini bombaladı.
Uçakların kuzeyde Filistin direniş gruplarına ait mevzileri ve bir evi hedef aldığı aktarıldı.
Güneyde ise daha önce bombalanan bir evin uçaklar tarafından ikinci kez hedef alındığı, ayrıca çeşitli noktalara topçu atışıyla saldırılar düzenlendiği kaydedildi.
İsrail, 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yoğun hava saldırıları düzenliyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli hayatını kaybetti, 950 Filistinli yaralandı.
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