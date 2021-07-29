İsrail'de 60 yaş üzerine üçüncü doz aşı uygulaması başlıyor

29 Temmuz 2021 Perşembe, 21:11

Covid-19 ile mücadelede aşılama kampanyalarına hız kesmeden devam eden İsrail, 60 yaş üstü yurttaşlar için 3 doz aşı uygulamasına başlıyor. İsrail Başbakanı Naftali Bennett yaptığı basın açıklamasında, 60 yaş üstü yurttaşların önümüzdeki hafta 3. doz Covid-19 aşısı olabileceklerini duyurdu.

İsraillileri aşı olmaya ve aileleri ile arkadaşlarını da aşı olmaya teşvik etme çağrısında bulunan Bennett, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un yarın sabah ilk 3. doz Covid-19 yaptıran kişi olacağını belirtti. Covid-19 aşısını, periyodik olarak yenilenmesi gereken grip aşılarına benzeten Başbakan Bennett, "Veriler, vücudun Covid-19 bağışıklığının zamanla azaldığını gösteriyor ve amaç bu bağışıklığı rehabilite etmek" ifadelerini kullandı.

Politikasının, günlük hayattaki aksaklıkları en aza indirirken hayat kurtarmaya çalıştığını bildiren Bennett, Covid-19'a karşı aşılanmamış genç İsraillileri de aşı olmaya çağırdı. Ayrıca Bennett, yurttaşların Covid-19 kendi kendilerine tespit edebilmeleri için artık PCR testlerinin eczanelerden satın alınabileceğini de sözlerine ekledi.

SAĞLIK YÖNETİMİ KURULUŞLARINA PAZAR GÜNÜNE HAZIR OLMA ÇAĞRISI

İsrail Covid-19 Salgını ile Mücadele Koordinatörü Nachman Ash yaptığı açıklamada, ülkedeki sağlık yönetimi kuruluşlarına pazar gününe kadar hazır olmalarını ve gelecek haftanın başından itibaren 60 yaş ve üzeri yurttaşlara 3. doz Covid-19 aşısı uygulamaya başlamalarını ifade etmişti.



Öte yandan Covid-19 vaka sayılarında yükselme tespit edilen İsrail, haftalık vaka sayılarının 2 binin üzerine çıkması ile vakaları en aza indirmek adına 60 yaş üstüne 3. doz Covid-19 aşılamasına hazırlanırken, İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Naftali Bennett'in Ash ve Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz ile görüşmesinin ardından, "Uzmanlar komitesinin bu tavsiyeleri önemli. Stratejimiz açık, İsrail'de hayatı ve günlük rutinleri korumak" ifadelerini kullandığı kaydedilmişti.

