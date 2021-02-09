İsrail’de bin 900 yıl öncesine ait maaş bordrosunda geçim sıkıntısının izleri
Gerçekleştirilen arkeoloji kazılarının sonucunda bin 900 yıl öncesine ait bir maaş bordrosu bulundu.
İsrail'deki arkeoloji kazılarında papirüsten yapılmış bin 900 yıl öncesine ait maaş bordrosu bulundu. Arkeologların kazı çalışmalarında çıkan belgenin, Birinci Yahudi-Roma Savaşı sırasında Masada Kuşatması’na katılan bir Gaius Messius’a verildiği ifade edildi.
ÖDENEN MAAŞA DENK GELİYOR
Belgede, Messius'ın maaş olarak 50 denarri aldığı, ancak maaştan kesilen arpa, yiyecek ve askeri teçhizatın toplam ücretinin neredeyse ödendiği maaşa denk geldiğini gösteriyor. Uzmanlar maaş bordrosunun kime ait olabileceği konusundaki yürüttüğü tahmin göre, söz konusu askerin lejyoner süvari olabileceğini ifade etti.
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