İsrail’de bin 900 yıl öncesine ait maaş bordrosunda geçim sıkıntısının izleri

09 Şubat 2021 Salı, 13:12

İsrail'deki arkeoloji kazılarında papirüsten yapılmış bin 900 yıl öncesine ait maaş bordrosu bulundu. Arkeologların kazı çalışmalarında çıkan belgenin, Birinci Yahudi-Roma Savaşı sırasında Masada Kuşatması’na katılan bir Gaius Messius’a verildiği ifade edildi.

ÖDENEN MAAŞA DENK GELİYOR

Belgede, Messius'ın maaş olarak 50 denarri aldığı, ancak maaştan kesilen arpa, yiyecek ve askeri teçhizatın toplam ücretinin neredeyse ödendiği maaşa denk geldiğini gösteriyor. Uzmanlar maaş bordrosunun kime ait olabileceği konusundaki yürüttüğü tahmin göre, söz konusu askerin lejyoner süvari olabileceğini ifade etti.