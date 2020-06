İsrailli araştırmacılar ampullerle ortam dinlemesi yapmanın yolunu buldu

18 Haziran 2020 Perşembe, 12:19

İsrail'in Negev Üniversitesi ve Weizmann Bilim Enstitüsü'nden araştırmacılar tarafından hazırlanan ve yayınlanan bir makalede, bilgisayar korsanlarının ampullerdeki titreşimleri izleyerek ortam dinlemesi yapabileceği ortaya konuldu.

Araştırmacıların 'Lamphone' adını verdiği bu teknik, sesin meydana getirdiği hava basıncıyla ampullerde meydana gelen titreşimleri yakalayarak ses haline getiriyor.

25 METRE MESAFEYE KADAR DİNLENEBİLİYOR

Araştırmacılara göre bu teknikle 25 metreye kadar uzaklıkta konuşmalar dinlenebildi.

Makalede, "Asılı ampulün çok hafif titreşmesine neden olan bu yüzeyindeki hava basıncında yaşanan dalgalanmaların, pasif, dışarıdan ve gerçek zamanlı olarak konuşma ve şarkıları yakalamak için telekulak tarafından nasıl kullanılabileceğini gösteriyoruz" ifadeleri yer aldı.

Makaleye göre sözgelimi teknik üç teknolojiyle çalışıyor; asılı ampulün uzaktan görüş alanına yerleştirilen bir teleskop, teleskopun üstüne monte edilmiş bir elektro-optik sensör ve sesi yakalamak ve işlemek için bir ses sistemi.

TRUMP'IN KONUŞMASI DİNLENDİ

Ayrıca araştırmacıların, bir testte ABD Başkanı Donald Trump tarafından önceden kaydedilmiş bir konuşmayı temiz bir şekilde yakalayabildiği kaydediliyor.

Bir diğer testte ise araştırmacıların, tekniğin konuşmaların dışındaki sesleri nasıl yakalayabildiğini görmek için The Beatles grubunun meşhur 'Let It Be' parçasını uzaktan dinlediği belirtiliyor.

TEKNİĞİN 'MENZİLİ' UZATILABİLİYOR

'Lamphone'un sesi yakalaması için sadece hafif titreşimler gerektiği, 'kurbanların' doğrudan dahlini gerektirmiyor. Bununla birlikte tekniğin 25 metrelik bir menzile sahip olmasına rağmen, farklı lens çaplarına sahip teleskopların kullanılması, daha uzaktaki seslere ulaşılabilmesine olanak verebiliyor.

Ayrıca makalede, 'Lamphone'dan kaçmanın yolunun da daha az ışık yayan daha zayıf ampuller kullanmak olacağı ifade ediliyor. Bundan kaçmanın diğer yönteminin ise, daha ağır bir ampul ile titreşimi azaltmak olduğu söyleniyor.

Kaynak: Sputnik