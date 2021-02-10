İşsizlik Sigortası Fonu 9 ayda 35,5 milyar TL azaldı

10 Şubat 2021 Çarşamba, 13:26

Koronavirüs salgınının etkisiyle kapanmaların yaşandığı 2020 yılı Nisan ayında işsizlik sigortası menkul kıymet ve nakit fon varlığı 133 milyar 222,2 milyon TL ile en yüksek seviyesini gördü. Fon'un varlığı o tarihten itibaren özellikle kısa çalışma ödeneğinde yaşanan ödemelerle birlikte düşüşe geçti.

VARLIĞI SON 9 AYLIK DÖNEMDE 35 MİLYAR 541,8 MİLYON TL GERİLEDİ



İŞKUR tarafından açıklanan son bültende yer alan nota göre 9 Şubat 2021 tarihi itibarıyla Fon Varlığı 97 milyar 680,8 milyon TL oldu. Böylece Fon'un varlığı son 9 aylık dönemde 35 milyar 541,8 milyon TL geriledi.

EN YÜKSEK ÖDEME 2020 HAZİRAN AYINDA YAPILDI



İŞKUR raporlarına göre, 2020 Nisan ayından bu yana kısa çalışma ödeneğinden toplam ödeme tutarı 29 milyar 484,5 milyon TL oldu. En yüksek ödeme 2020 Haziran ayında 8,18 milyar TL olarak yapıldı.