İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin yatırılacağı tarih belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ocak’ta hesaplara yatırılacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2020 Çarşamba, 10:26
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ARALIK AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER 5 OCAK'TA YAPILACAK

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ocak 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.


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