İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin yatırılacağı tarih belli oldu

30 Aralık 2020 Çarşamba, 10:26

ARALIK AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER 5 OCAK'TA YAPILACAK

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ocak 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.