İstanbul, Ankara ve 23 il için sağanak uyarısı!
Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz’de hafta başından bu yana aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanak yağışların etkisini artırarak Ankara ve İstanbul dahil 23 ilde görüleceği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yağışların, bu gece saatlerinden sonra tekrar etkisini artırarak Bilecik, Bolu ve Bartın illeri ile Ankara'nın kuzey (Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere) ve Çankırı'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2); Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-85 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
İSTANBUL’UN ANADOLU YAKASINDA DA ETKİLİ OLACAK
Marmara Bölgesi’nde akşam ve gece saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik çevreleri ve İstanbul’un Anadolu Yakası ile zamanla bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BİRÇOK İLDE SAĞANAK
Batı Karadeniz, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya ve Artvin çevreleri ile Isparta'nın doğu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile bu akşam saatlerinde Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
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