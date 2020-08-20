İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu'nda sürpriz istifa

20 Ağustos 2020 Perşembe, 13:18

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı, İstanbul’un kültür sanat hayatına yön vermek için İBB Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu'nu oluşturdu. İçinde kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda isim olan platformun üyeleri herhangi bir ücret almadan İBB’ye danışmanlık yapacak.

Danışma Kurulu’nda yer alan isimlerden biri olan Hasan Bülent Kahraman ise tartışma konusu oldu.

Bir dönem hükümete yakın olan ve özellikle Ergenekon kumpası sürecindeki açıklamaları nedeniyle tepki toplayan Kahraman'ın kurula alınması ise sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

İSTİFA ETTİ

Odatv’nin haberine göre; tartışmaların büyümesi üzerine Hasan Bülent Kahraman, Kültür Daire Başkanlığı ile irtibata geçerek kurul üyeliğinden kendi rızasıyla ayrıldığını belirtti.