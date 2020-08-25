İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Napoliten konserinde dinleyici buluşacak

25 Ağustos 2020 Salı, 16:21

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Napoliten konserinde dinleyiciyle buluşacak. Konser, 29 Ağustos'ta Talimhane Sahne'de izlenebilecek.

Etkinlikte, duygu yüklü İtalyan halk şarkıları yorumlanacak.

Konserde, Eduardo di Capua, Francesco Paolo Tosti, Ernesto De Curtis, Rodolfo Falvo, Luigi Denza, Cesare Andrea Bixio, Guillaume Louis Cottrau, Ruggero Leoncavallo ve Salvatore Cardillo'nun "l'te vurria vasa", "A vucchella", "Mattinata", "Non ti scodar di me", "Fenesta Che Lucive", "Dicitencello Vuie", "Tu ca nun chiagne", "Torna a Surriento", "Mamma", "Marechiare" ve "O sole mio" eserleri yorumlanacak.

Tenorlar Serkan Bodur, Berk Dalkılıç, Can Reha Gün, Yoel Keşap, Ufuk Toker ve Onur Turan'ın sahne alacağı konserde, sanatçılara piyanist Hüseyin Kaya eşlik edecek.