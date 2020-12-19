İstanbul Havalimanı'nda oluşan bu görüntü tepki çekti

İstanbul Havalimanı'nda personel giriş ve çıkışlarının sadece -2. kattan yapılması yoğunluğa neden olmaya başladı.

cumhuriyet.com.tr
19 Aralık 2020 Cumartesi, 15:37
İstanbul Havalimanı'nda oluşan bu görüntü tepki çekti
Abone Ol google-news

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından alınan kararla; özellikle girişlerde personelin yetersiz kalması nedeniyle giriş ve çıkış yapacak çalışanların sadece -2. katı kullanacağını duyurması yeni bir sorun ortaya çıkardı.

Airporthaber'in haberine göre; Bu karar sonrası sadece -2. katta yoğunlaşan personeller hem oluşan uzun kuyruklara hem de dakikalarca asansör beklemeleri nedeniyle tepki gösterdi.

Özellikle pandemi döneminde oluşan yoğunluğun riski artırdığına dikkat çeken personel, İGA'dan çözüm bekliyor.





En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler