İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

23 Şubat 2021 Salı, 07:25

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah 05.00'da Beykoz ve Eyüpsultan ilçeleri merkezli Kocaeli, Balıkesir ve Bursa'da "Torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılan 65 şüpheliden 34'ü gözaltına alınırken, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.



