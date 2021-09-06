İstanbul trafiğinde son durum: Büyük yoğunluk!

İstanbul'da okulların da açılmasıyla birlikte sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 63’lere çıktı. Avcılar E-5 Karayolunda trafik yer yer durma noktasına geldi. Servis minibüsleri ve otobüsler uzun kuyruklar oluşturdu.

(İHA)
06 Eylül 2021 Pazartesi, 08:38
İstanbul trafiğinde son durum: Büyük yoğunluk!
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İstanbul'da okullarda yüz yüze eğitimin ilk gününde sabahın erken saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre İstanbul'da yoğunluk yüzde 63'e ulaştı.

Avcılar E-5 Karayolunda trafik yer yer durma noktasına geldi.

Özellikle Küçükçekmece istikametinde okul servisi ve otobüsler uzun kuyruklar oluşturdu.

Sabah erken saatlerde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. 


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