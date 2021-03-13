İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 65 yaş üstünün aşılanma oranı yüzde 68
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 65 yaş üstünün aşılanma oranının yüzde 68 olduğunu açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Duamız, temennimiz tedbirlere hep beraber kendi nefsimizle, biz kendimizi önemseyelim görelim 2 Mart’tan itibaren başlayan süreçte de İstanbulumuz ve tüm şehirlerimizde iyi sonuç olacağımıza inanıyoruz. Hedef mavi kategori diyoruz. O da olacak. 65 yaş ve üstü olan büyüklerimizde aşı oranı yüzde 68" dedi.
İşte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar:
Duamız, temennimiz tedbirlere hep beraber kendi nefsimizle, biz kendimizi önemseyelim görelim 2 Mart’tan itibaren başlayan süreçte de İstanbulumuz ve tüm şehirlerimizde iyi sonuç olacağımıza inanıyoruz. Hedef mavi kategori diyoruz. O da olacak.
"AŞI ORANI YÜZDE 68"
65 yaş ve üstü olan büyüklerimizde aşı oranı yüzde 68. Bunu hep beraber başardık. Bunu yeterli görmüyoruz. Biz en çok risk kategorisinde olan 65 yaş üstü büyüklerimize, Lütfen aşı olalım, Lütfen aşı olalım, Lütfen aşı olalım,. Randevu aldım alamadım derdi yok. Gönüllülük esasına göre. Biz rica ediyoruz. Kendi iyilikleri, hepimizin iyiliği için, toplum sağlığı için aşılanmaları hepimizin ricası.
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