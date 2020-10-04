İstanbul'da Atatürk Sanayi Sitesi'nde yangın: Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
İstanbul Başakşehir’de bulunan Atatürk Sanayi Sitesi içerisinde yangın çıktı. Bir oto yedek parçacısında çıktığı belirtilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiİstanbul'da Atatürk Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Atatürk Sanayi Sitesi içerisinde yangın çıktı. Bir oto yedek parçacısında çıktığı belirtilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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