İstanbul'da Atatürk Sanayi Sitesi'nde yangın: Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İstanbul Başakşehir’de bulunan Atatürk Sanayi Sitesi içerisinde yangın çıktı. Bir oto yedek parçacısında çıktığı belirtilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiİstanbul'da Atatürk Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İHA
04 Ekim 2020 Pazar, 14:40
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Atatürk Sanayi Sitesi içerisinde yangın çıktı. Bir oto yedek parçacısında çıktığı belirtilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


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