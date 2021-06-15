İstanbul’da bir kişi üstgeçitten yola atladı
Şişli’de uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu iddia edilen 30 yaşındaki bir genç, üst geçitten sarkarak yola atladı. Ağır yaralanan genç ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay önceki gün saat 19.30 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki üstgeçitte meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öğrenilen 30 yaşındaki E.B. henüz bilinmeyen bir nedenle üstgeçite çıktı. Genç bir süre sonra kendini aşağıya sarkıtmaya başladı.
Üstgeçitte şekilden şekle giren genci vatandaşlar fark ederek ikna etmeye çalıştı. Ancak çabalara yanıt vermeyen gencin atlayacağını anlayan vatandaşlar, yolu trafiğe kesti. O esnada genç kendini üstgeçitten aşağıya bıraktı.
KENDİNİ ÜSTGEÇİTTEN YOLA ATTI
Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.
Ameliyata alınan gencin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.
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