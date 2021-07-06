İstanbul'da dolandırıcılık operasyonunda 2'si polis 11 şüpheli gözaltına alındı
Haklarında soruşturma ve dava dosyası bulunan yurttaşlardan, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tanıdıkları vasıtasıyla dosyalarını kapatma vaadiyle para aldıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda 2'si polis 11 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "suç örgütü faaliyeti çerçevesinde işlenen kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak başkasından menfaat temin etmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "suç örgütü faaliyeti çerçevesinde işlenen rüşvet" ve "suç örgütü faaliyeti çerçevesinde işlenen görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, kimlikleri tespit edilen şüphelilerin, devletin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında özellikle de hakim, savcı ve Yargıtay üyelerinden tanıdıklarının olduğunu söyleyerek haklarında soruşturma bulunan veya dava açılmış kişileri, dosyalarını kapatma ve beraat ettirecekleri vaadiyle dolandırdıkları belirlendi.
Bu yöntemle vatandaşlardan para aldıkları belirtilen ve aralarında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne mensup görevde bulunan 1 komiser yardımcısı ve 1 polis memuru ile 10 sivil şahıs olmak üzere 12 şüpheli hakkında, “suç örgütü kurucusu veya yöneticisi olmak" ve "suç örgütü üyesi olmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine İstanbul merkezli 3 ilde sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 11'i gözaltına alındı.
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